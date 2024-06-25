Друг погибшего в Краснодаре водителя высказался о причинах падения BMW c парковки

Водитель BMW Х6 в Краснодаре, упавшего с третьего этажа парковки ТРЦ, мог попасться на обман зрения. Об этом «Газете.ру» заявил друг погибшего.

По словам собеседника, его друг не любил гонять, а также всегда предостерегал остальных от лихачества на дорогах. Мужчина предположил, что скорость водителю понадобилась из-за крутого подъема на въезде.

«Я, как водитель с 15-летним стажем, могу сказать, что, когда едешь там, пока пика подъема не достигнешь, дальше ничего не видишь. Вот что там произошло. Эта машина скоростная, очень быстрая, она как спорткар. Он, когда подъехал к подъему, остановиться уже не успел и вылетел. А там вправо резкий поворот, и туда заехать бы тоже не успел. Расстояние маленькое там было», — рассказал о возможной причине ДТП друг погибшего.

Собеседник отметил, что именно этот обман зрения спровоцировал ДТП. Возможно, что имело место быть и скользкое покрытие дороги.

Мужчина отметил, что его друг был водителем с богатым стажем вождения, он бы не стал рисковать при перевозке ребенка. При жизни южанин отметился добрыми делами: построил с нуля реабилитационный центр, а также помогал нарко- и алкозависимым. По словам собеседника, это был настоящий пример для всех.

Напомним, машина рухнула с третьего этажа ТЦ «Галерея» в Краснодаре. Погибли два пассажира: женщина и ребенок. Также скончался водитель. BMW в ходе падения перевернулась на крышу.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия у ТЦ в Краснодаре работают следователи и криминалисты.