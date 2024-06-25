Криминалисты работают на месте падения автомобиля с третьего этажа ТРЦ Краснодара

В Краснодаре возбудили уголовное дело после падения машины с многоуровневой парковки. На месте работают криминалисты и следователи, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Три человека погибли в результате падения машины с многоуровневой парковки в Краснодаре. На месте происшествия работали экстренные службы. Как сообщает СК, на месте находятся следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства случившегося.

Предварительно установили, что водитель BMW развил серьезную скорость и пробил ограждение. Это привело к падению машины с третьего этажа парковки на крышу. Жертвами стали водитель и его пассажиры: женщина и мальчик. Прохожих не задело чудом.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при падении обломков БПЛА в Краснодаре.