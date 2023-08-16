«НЛО пытается скрыть свое присутствие»: уфолог раскрыл тайну запуска станции «Луна-25»

Автоматическая станция «Луна-25» вышла на окололунную промежуточную орбиту, как сообщил «Роскосмос». Уфолог Юрий Григорьев заявил, что во время запуска произошло кое-что любопытное.

По его словам, НЛО были замечены до старта, во время запуска и даже «попались на бортовые камеры ракеты уже в космосе».

«Присутствие НЛО получилось выявить не сразу, а благодаря обработке видеоматериала специальными фильтрами. На оригинальном видео от «Роскосмоса» пролеты были едва заметны. Так происходит, когда НЛО пытается скрыть свое присутствие», — отметил уфолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Основной причиной того, что инопланетяне до сих пор не выходят на прямой контакт с людьми, исследователь видит в неготовности к этому событию земной расы.

«Человек должен сначала прийти к пониманию существования иных миров, а затем эти миры ему откроются», — заявил Григорьев.

Несмотря на то, что сейчас большинство людей могут наблюдать НЛО лишь в кино и в новостях, на экранах своих смартфонов и ноутбуков, исследователь считает, что рано или поздно мы сможем ближе познакомиться с так называемыми пришельцами.

«Установление прямого контакта с иными мирами будет новой страницей в эволюции человеческой цивилизации. Однако парадокс в том, что при явном увеличении количества фиксаций НЛО земляне упорно продолжают игнорировать свой шаг навстречу контакту», — подытожил уфолог.

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