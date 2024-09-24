Другие жители села Красная Сопка не обращались за медпомощью

После отравления семьи с четырьмя детьми другие жители села Красная Сопка в Красноярском крае не обращались за медицинской помощью. Об этом со ссылкой на региональный главк СК РФ сообщает РИА Новости.

Напомним, что в красноярском селе Красная Сопка отравилась семья с четырьмя детьми. Самочувствие всех членов семьи ухудшилось после ужина, на который они ели курицу и пельмени. Продукты семья приобрела в местном магазине.

Утром 21 сентября семья обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты.

Состояние двоих детей —шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, спасти их не удалось. 22 сентября в больнице скончалась девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла ее 12-летняя сестра.

По предварительным данным, причиной смерти стало неустановленное вещество токсического действия.

Ранее сообщалось о том, какое наказание понесут ответственные за смерть детей в Красноярске.