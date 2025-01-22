Друзей Яниса Тиммы могут привлечь к уголовной ответственности в России

Друзьям баскетболиста Яниса Тиммы может грозить уголовное дело за публичные обвинения певицы Анны Седоковой в причастности к трагедии с ее бывшим мужем. Об этом со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина сообщает Woman.ru.

Так, в начале января друг Яниса Пугачев заявил, что артистка «заказала» Тимму из-за споров по четырем московским квартирам. Было высказано предположение, что певица «довела» мужа до суицида.

Седокова, отметил Алешкин, имеет право обратиться за возбуждением уголовного дела из-за распространения клеветы, соединенной с обвинением в совершении тяжкого преступления.

По этой статье друзьям Яниса Тиммы может грозить штраф до 5 млн руб., обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок до пяти лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до пяти лет.

Ранее сообщалось о том, что Янис Тимма перед смертью получил огромный гонорар.