Янис Тимма перед смертью получил огромный гонорар

Гатис Лининс, друг Яниса Тиммы, рассказал сайту aif.ru о гонораре латвийского баскетболиста. По его словам, 1,5 млн рублей спортсмен получил незадолго до смерти в Москве.

Гатис Лининс в беседе с журналистами указал на странное совпадение. По его словам, почивший друг до смерти заработал полтора миллиона рублей. Это был гонорар от команды Alikson team, которая оплатила спортсмену участие в соревнованиях.

Собеседник рассказал, что по неизвестной причине Тимме не оплатили жилье в Москве или он сам не снял нормальное помещение для ночлега, ведь у него были на это средства. Лининс не исключил, что часть гонорара вывели через кого-то для погашения долгов по кредитным картам.

Кроме того, сестра Тиммы заявляла о неких долгах спортсмена перед Седоковой.

Напомним, в середине декабря в Москве нашли тело Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой. По предварительной версии, спортсмен совершил суицид. Несмотря на подозрения, что баскетболиста могли довести до рокового шага, СК не нашел этому подтверждений. Тимму похоронили в Латвии, а семья потребовала следствие снова расследовать трагедию. Друг спортсмена подозревает, что есть связь смерти Тиммы с недвижимостью и бывшей женой.

Ранее сообщалось, что погибшего баскетболиста Тимму заподозрили в участии в договорных матчах.