Дружба народов по расписанию: общество «Знание» запустило акцию с двумя тысячами событий

Мероприятие, организованное обществом «Знание», объединило в Национальном центре «Россия» более пяти тысяч участников, включая представителей 194 народов страны и гостей из ближнего зарубежья. Программа марафона состояла из лекций и открытых диалогов с участием государственных деятелей, ученых, артистов и Героев России.

Гости посетили мультимедийную экспозицию «Герои спецоперации: подвиг единства», где представлены истории более ста участников СВО, и Библиотеку народной литературы с фондом свыше 3 тысяч книг. В рамках события была открыта регистрация на Международный фестиваль молодежи 2026 года и фестиваль «Таврида.АРТ», а также проведена масштабная викторина по культуре и истории народов России.

«Русский народ еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в нее вливались разные народы. Что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям», — отметил президент Владимир Путин.

Тематические мероприятия в честь открытия Года единства проходят во всех субъектах страны — от Калининграда до Камчатки. Общество «Знание» запустило масштабную просветительскую акцию для школьников, студентов и старшего поколения, которая охватит более двух тысяч событий по всей России.

