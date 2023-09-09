«Парад сказочных персонажей продолжается»: Старуха Шапокляк приняла участие в выборах в Пушкино

Неоднозначная героиня любимого всеми мультфильма советских времен, а именно Старуха Шапокляк проявила свою гражданскую позицию и отдала голос за одного из кандидатов на пост губернатора Московской области.

Отмечается, что появление Старухи Шапокляк в одном из избирательных участков в Пушкино вызвало бурю положительных эмоций не только у голосующих, но и у членов избирательной комиссии.

«Я очень люблю наши старые мультфильмы. Это и послужило идеей перевоплотиться в Старуху Шапокляк. Мы все привыкли к тому, что у этой героини не всегда добрые помыслы. А здесь она проявляет активную гражданскую позицию, в первую очередь, думая о людях и светлом будущем нашего Подмосковья», — рассказала жительница округа Светлана Киреева, которая пришла на избирательный участок в образе.

Напоминаем, что накануне Чебурашка посетил несколько избирательных участков в различных округах Подмосковья.