Увольнение из ТАСС было неизбежно. СМИ раскопали все про семью Гусманов

Как стало известно накануне в четверг, 24 июля, председатель правительства Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Документ об отставке был опубликован на официальном сайте правовой информации.

И в этом контексте стоит напомнить, ставшей громкой отставке предшествовало весьма показательное, наполненное восхищением, заявление младшего из Гусманов в адрес нынешнего руководства уже не такого дружественного России Азербайджана.

На недавнем форуме в карабахской Шуше Гусман назвал политику и действия азербайджанского лидера Ильхама Алиева «уникальной и многовекторной внешней политикой».

У каждого человека, даже в столь почтенном возрасте, как у Михаила Соломоновича, есть право выражать свое крайнее восхищение государственными деятелями, в том числе на публике. Однако в свете недавних событий, связанных с откровенно антироссийской политикой официального Баку, возникает вопрос ребром: уместно ли человеку с такими, мягко говоря, не ко времени сказанными эмоциональными взглядами занимать одну из ключевых позиций в российском медиапространстве?

Судя по тому, что Гусман немедленно был отправлен в отставку, ответ отрицательный.

В сфере медиа также проявил себя другой известный деятель — Юлий Гусман, режиссер и постоянный член жюри игр КВН и прочая-прочая. Недавно он поделился деталями своего переезда в Соединенные Штаты Америки.

Оказывается, он и раньше часто бывал за океаном. Мало того, летал туда довольно часто. Это и понятно — там живут его дочь и внуки, которые, к слову сказать, из рук вон плохо владеют русской речью

В этом месте Гусман-старший ставил спектакли на английском языке с участием местных артистов, а также читал лекции в высших учебных заведениях. Похоже, он уже сделал свой выбор в пользу любимой страны. И это явно не Россия. которая сделала его когда-то знаменитым.