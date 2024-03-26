Друзья террористов из «Крокуса»: Исломовы позорят свой народ и заслуживают казни

Семья Исломовых жила обычной жизнью в Твери, пока печально не прославилась после жестокого теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». Даже друзья вероятных стрелков оказалась в ужасе от произошедшего. В KP.RU пообщались со близкими знакомыми Исломовых и узнали их мнение.

Задержали и арестовали троих членов семьи: братьев Аминчона и Диловара Исломовых, а также их отца Исроила Исломова. Не исключено, что их не было в день теракта в концертном зале, но всю семейку задержали при подъезде к Брянску. Пока считают, что сыновья и отец могут быть причастны к теракту. Хотя по статье о теракте им грозит пожизненное заключение, множество людей, и даже друзей Исломовых, теперь придерживаются иного мнения.

«Если они действительно причастны к трагедии, то заслуживают высшей меры наказания. Для таких террористов, которые позорят свой народ, нужно вернуть смертную казнь», — отметил в разговоре с KP.RU один из знакомых семьи.

Найти друзей и знакомых предполагаемых террористов было нелегко: многие удалили соцсети и заблокировали мужчин, опасаясь, что и их привлекут к делу.

Напомним, что по делу о теракте в красногорском «Крокусе» были задержаны 11 человек. Среди четыре возможных стрелков, а также их пособники. Следствию еще предстоит установить заказчиков хладнокровного и жестокого нападения.

Ранее сообщалось, что в Госдуме начали обсуждать отмену моратория на смертную казнь.