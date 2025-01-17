Япония назвала выгодным положение России для заключения перемирия с Украиной. Такое заявление передало РИА Новости со ссылкой на местное издание Daily Shincho.

«Не следует ждать падения российского правительства из-за продолжающейся СВО. Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной», — говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению японцев, вероятность победы Киева близка к нулю, а Москва, наоборот, сейчас находится в «чрезвычайно выгодном положении». Аналитики пришли к выводу, что у Украины нет других вариантов, как пойти на переговоры и прекратить огонь.

В последние дни на Западе все чаще заводят разговоры о мирных переговорах. Это связано с тем, что Украина терпит экономическое банкротство, а бесконечно финансировать Киев никто не собирается.

Ранее завершение конфликта на Украине в 2025 году спрогнозировало издание Financial Times.