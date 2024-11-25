DS: российские войска неожиданно форсировали на лодках реку Оскол под Купянском

Армии России в ночь на понедельник, 25 ноября, неожиданно для вражеских войск удалось под покровом темноты форсировать реку Оскол в районе Купянска и высадить десант, информирует работающий на ГУР Украины интернет-ресурс DeepState.

Сообщается, что попутно ВС РФ выбили бригаду ВСУ и теперь находятся на окраинах Купянска.

«Сегодня русские совершили довольно неожиданную операцию — на лодках из Двуречного переплыли Оскол и закрепились на западном берегу. Это не просто преодоление водного препятствия ради фото, ведь российские войска заняли позиции одной из бригад ВСУ», — приводится в публикации.

Там добавили, что украинские власти Харьковской области уже объявили об экстренной эвакуации жителей Дворичанской и Купянской общин, резюмирует DS.

Ранее сообщалось, что промзона на севере Купянска полностью зачищена и находится под контролем ВС РФ.