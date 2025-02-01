DS: ВС РФ заняли Новомлинск на Купянском направлении

В украинском военном сообществе Deep State появилась информация о том, что российские войска продвигаются в Донецкой и соседней Харьковской областях.

В социальных сетях сообщают о продвижении российских военных в районе Ровнополя, расположенного на границе Донецкой и Запорожской областей, а также в Раздольном, расположенном на юго-западе Донецкой области.

Кроме того, российские войска активно наступают в направлении Барановки, которая находится к востоку от Мирнограда, а также в Удачном, расположенном к западу от Покровска, Янтарном, расположенном к западу от Курахово, и Петропавловке, находящейся к северо-западу от Курахово.

Также DS подтверждает, что российские военные заняли Новомлинск на Купянском направлении.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.