ДТП с автозаком в Подмосковье: раскрыты подробности о «побеге» заключенных

Инцидент с перевернувшимся автозаком в Волоколамском округе, который активно обсуждался в социальных сетях, оказался рядовым ДТП без экстраординарных последствий. REGIONS узнал подробности необычной аварии в ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на повороте к деревне Ремягино недалеко от села Теряево, где водители обнаружили автомобиль для перевозки заключенных, лежащий на боку без других участников происшествия. Это вызвало пересуды и распространение недостоверной информации. По какой-то причине люди начали говорить про 18 заключенных, которые раскачали машину и якобы благодаря этому сбежали из-под стражи.

В ГУ МВД России по Московской области подтвердили лишь факт ДТП, отметив, что подробности устанавливаются. Однако подразделение солнечногорского конвоя, осуществлявшее перевозку, доставило всех людей до места назначения в целости и сохранности. Никакого побега не было: распространившиеся сведения — фейк.

Информацию об отсутствии беглых заключенных подтвердили и в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области, призвав жителей Волоколамского округа успокоиться и впредь доверять только официальным источникам.

Ранее сообщалось, что двое осужденных педофилов сбежали в Свердловской области перед приговором.