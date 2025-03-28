ДТП с ограждением под Тулой унесло жизнь ребенка

В Веневском районе произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщают «Тульские известия».

Столкновение случилось на трассе М-4 «Дон». Женщина, находящаяся за рулем авто «Лада 219 000», не справилась с управлением. В итоге она врезалась на скорости в металлическое ограждение.

В машине находились пять человек: дети от двух до 13 лет. Самый младший скончался на месте, остальные были госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура проводит проверку инцидента и выясняет детали ДТП.

Ранее сообщалось, что под Тюменью пять человек пострадали в ДТП из-за выскочившего на дорогу зайца.