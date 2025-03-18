Заяц спровоцировал жесткое ДТП с пострадавшими в Тюменской области

Авария произошла на 71-м километре автодороги Ялуторовск—Ярково в Ярковском районе, пострадали пять человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

По предварительным данным, машина Kia Cerato, направлявшаяся из Ярково в Ялуторовск, съехала в кювет. Водитель рассказал, что увидел на дороге зайца и резко свернул, боясь его задавить.

ДТП вышло одиночным, но с пятью пострадавшими: травмы и ушибы получили супруга водитель, его 20-летняя дочь и 17-летний сын, а также друг мальчика. Всем оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что внедорожник замминистра МЧС РФ Курынина перевернулся в Тульской области. Об этом писал Shot.