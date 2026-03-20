ДТП в Пушкине: девочки, которых сбила на остановке иномарка, остаются в тяжелом состоянии

Стали известны новые подробности о состоянии девочек, пострадавших в ДТП в городе Пушкине. Авария произошла на перекрестке Оранжерейной и Ленинградской улиц: легковой автомобиль резко выехал на тротуар, сбил женщину и двух ее дочерей-близняшек, после чего врезался в табло с маршрутами и дорожный знак.

Как передает портал 78.ru, дети получили сильные травмы. Мать девочек рассказала, что заметила опасность, но не успела быстро среагировать.

В тяжелом состоянии в реанимацию попали все трое. Одна из девочек находится в коме, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, врачи дают осторожные прогнозы. Вторая девочка — в стабильно тяжелом состоянии. Водитель автомобиля отделался незначительными ушибами.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Причина, по которой машина выехала на тротуар, пока не установлена.

