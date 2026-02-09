Дуб, помнящий «Девочку с персиками»: дерево-старожил из Павловского Посада признано легендой

Павловский Посад получил новый официальный символ, который теперь соседствует в его летописи со знаменитыми на весь мир платками. Могучий дуб, растущий в Аверкиевском участковом лесничестве, внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, получив статус памятника живой природы. Об этом сообщает REGIONS .

Исполинское дерево, возраст которого специалисты оценивают от 150 до 200 лет, давно служит природным ориентиром для местных жителей и проезжающих по лесной дороге. Его обхват составляет 2.8 метра, а диаметр ствола достигает 89 сантиметров. Особую атмосферу месту придает массивная цепь, закрепленная на четырехметровой высоте, которая вызывает ассоциации с пушкинскими образами.

Как отмечает бывший лесничий Валентин Самоделов, даже в его детстве, почти восемь десятилетий назад, дуб уже был огромным и почти не изменился с тех пор. Место, где сейчас стоит дуб, исторически относилось к Верзиловской даче. Владения принадлежали известному общественному деятелю Александру Самарину, супругой которого являлась Вера Мамонтова — та самая «Девочка с персиками», увековеченная на знаменитой картине Валентина Серова.

«Вполне вероятно, что чета Самариных не раз проезжала мимо этого дуба, который уже тогда был заметным украшением их владений», — отметил Самоделов.

Теперь, с 15 февраля, подробное досье на дерево-долгожитель доступно на официальном портале реестра. Этот статус означает, что дуб находится под особой защитой государства как часть природного и историко-культурного наследия страны, связывающего современность с эпохой знаменитых русских промышленников и художников.

