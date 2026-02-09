Дуб, помнящий «Девочку с персиками»: дерево-старожил из Павловского Посада признано легендой
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
Павловский Посад получил новый официальный символ, который теперь соседствует в его летописи со знаменитыми на весь мир платками. Могучий дуб, растущий в Аверкиевском участковом лесничестве, внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, получив статус памятника живой природы. Об этом сообщает REGIONS.
Исполинское дерево, возраст которого специалисты оценивают от 150 до 200 лет, давно служит природным ориентиром для местных жителей и проезжающих по лесной дороге. Его обхват составляет 2.8 метра, а диаметр ствола достигает 89 сантиметров. Особую атмосферу месту придает массивная цепь, закрепленная на четырехметровой высоте, которая вызывает ассоциации с пушкинскими образами.
Как отмечает бывший лесничий Валентин Самоделов, даже в его детстве, почти восемь десятилетий назад, дуб уже был огромным и почти не изменился с тех пор. Место, где сейчас стоит дуб, исторически относилось к Верзиловской даче. Владения принадлежали известному общественному деятелю Александру Самарину, супругой которого являлась Вера Мамонтова — та самая «Девочка с персиками», увековеченная на знаменитой картине Валентина Серова.
«Вполне вероятно, что чета Самариных не раз проезжала мимо этого дуба, который уже тогда был заметным украшением их владений», — отметил Самоделов.
Теперь, с 15 февраля, подробное досье на дерево-долгожитель доступно на официальном портале реестра. Этот статус означает, что дуб находится под особой защитой государства как часть природного и историко-культурного наследия страны, связывающего современность с эпохой знаменитых русских промышленников и художников.
