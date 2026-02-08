Хромой побежал, рак отступил: в селе Городище под Оренбургом живет чудотворная икона
Orenday: в селе Городище под Оренбургом живет чудотворная икона
Фото: [Церковь Елисаветы Праведной в Дмитровском кремле/Медиасток.рф]
Чудотворный образ Божией Матери «Скоропослушница», притягивающий в Оренбургскую область паломников, вернулся на свое историческое место в храм села Городище. Об этом пишет orenday.
Решение о переносе святыни из Никольского кафедрального собора Оренбурга принял митрополит Петр в 2024 году. Торжественная церемония сопровождалась крестным ходом и доставкой иконы по реке Урал на моторной лодке.
Настоятель сельского храма архистратига Михаила отец Дионисий подтверждает, что верующие продолжают сообщать о случаях исцеления и помощи после молитв у этого образа. Историю иконы отсчитывают с 1990-х годов, когда ее передали восстанавливающемуся храму из частного дома.
Помимо «Скоропослушницы», регион известен другой уникальной святыней — Табынской иконой Божией Матери. Ее оригинал также находится в Никольском соборе Оренбурга. С ней дважды в год совершаются масштабные крестные ходы, что подчеркивает ее особый статус в духовной жизни края. Обе святыни считаются важнейшими духовными символами и объектами поклонения для верующих Оренбуржья и соседних регионов.
Ранее сообщалось, что исследование показало влияние завтрака на когнитивные функции.