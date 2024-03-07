Дубай, Сочи и не только: выяснилось, куда полетят москвичи на весенние каникулы с детьми

Жители Москвы уже начали бронировать авиабилеты на период школьных каникул — с 23 по 31 марта. Доля бронирований с детьми выросла на 70%, гласит исследование «Авиасейлс», оказавшееся в распоряжении редакции интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отметили в пресс-службе метапоисковика, каждое седьмое бронирование в Сочи с 23 по 31 марта приходится на пассажиров с детьми.

«Внутри России самым популярным семейным направлением на весенние каникулы у москвичей стал Сочи — порядка 14% бронирований приходится на пассажиров с детьми. В Махачкалу куплены порядка 13% таких билетов. Другим популярным направлением стал Калининград, куда 10% бронирований приходится на семейных туристов. Почти столько же пришлось на Минеральные Воды. Доля детских бронирований на рейсы в Санкт-Петербург составляет 7%», — рассказали в «Авиасейлс».

Стоимость авиабилетов из Москвы на весенние каникулы (туда-обратно) для Сочи составила 12,7 тыс. рублей, для Махачкалы — 12, 5 тыс. рублей, для Калининграда — 9,4 тыс. рублей, для Минеральных Вод — 13,5 тыс. рублей, для Санкт-Петербурга — от 6,15 тыс. рублей, а на «Сапсане» — 5,8 тыс. рублей.

Семейные москвичи, которые решили отдохнуть за границей на весенних каникулах, чаще всего выбирают Дубай (30 тыс. рублей) — 20% туристов по этому направлению полетят с детьми. На втором месте — Пхукет (80,6 тыс. рублей), 15% от всех бронирований с детьми.

«Другое популярное направление — Минск (6,8 тыс. рублей), куда доля детских бронирований составляет 10%. Анталья и Ташкент (27 тыс. и 26,3 тыс. соответственно) также популярны — 8% от всех бронирований приходится на семейных туристов», — добавили в компании.

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