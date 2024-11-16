Дубна возглавила рейтинг городов Подмосковья по росту цен на новостройки

Эксперты составили рейтинг городов Московской области, являющихся лидерами по росту цен на жилье в новостройках. В топ-3 вошли Дубна, Электрогорск и Дзержинский, сообщает РБК.

В Дубне стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке составляет 165,8 тыс. рублей. Это на 21,5% превышает цены, которые были в сентябре.

Второе место занял Электрогорск. Там 1 кв. метр за месяц подорожал на 13%. На третьем месте находится Дзержинский. В этом городе 1 кв. метро первичного жилья подорожал на 6,6%, до 141,5 тыс. рублей.

Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли Лыткарино и Электросталь соответственно.

Ранее сообщалось о том, что эксперт Юлдашев советует вместо открытия вкладов в банках покупать недвижимость.