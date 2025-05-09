Информационное агентство Reuters, анализируя результаты конклава, состоявшегося накануне в Ватикане, подчёркивает, что Лев XIV с самого начала своего избрания продемонстрировал свою уникальность и отличие от предыдущих понтификов.

В частности, новый глава католической церкви не отказался от традиционной красной мантии, которую обычно носят поверх белой сутаны. Его предшественник, Франциск, в первый день своего понтификата не стал надевать мантию.

В свою очередь, Александр Дугин, директор Института Царьграда и известный философ, отметил в своём аккаунте в социальных сетях, что новоизбранный Папа Римский Лев XIV разделяет взгляды сторонников Дональда Трампа.

«Теперь держитесь. Новый Папа Римский Лев XIV убежденный трампист. В Ватикане тоже происходит консервативный поворот. В его взгляде есть что-то от Борджиа, которым восхищался Ницше. Наше дело, конечно, сторона, но после левого-глобализма право-консервативный (хотя и умеренный) Роберт Прево очень символичен», — отметил Дугин.

Напомним, в четверг, 8 мая, ближе к вечеру, из трубы Сикстинской капеллы повалил белый дым, что стало знаком того, что участники обсуждения кандидатуры нового Папы Римского достигли согласия. Кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, следуя традиции, вышел на балкон, объявил о появлении нового Папы и назвал его имя — кардинал из Соединенных Штатов Америки Роберт Прево.