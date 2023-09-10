«Дух может заблудиться»: эзотерик раскрыла, кто живет рядом с человеком

Наши предки верили, что человека повсюду окружают духи. На просторах интернета можно найти множество историй людей, которые утверждают, что с ними бок о бок мирно живут разные сущности, потому что им удалось с ними договориться.

Эзотерик и неопсихолог Альфия Сагирова рассказала, кто эти сущности и возможно ли с ними наладить отношения. По ее словам, с духами можно и нужно договариваться, а населять дом могут самые разные сущности.

«Разного рода сущностей может быть в избытке. Все зависит от того, что там, в доме, происходило, кто там жил. Если дом старинный, то там могут оставаться духи. Не надо путать с душами. Душа — это то, что уходит к творцу после смерти человека, ей уже не до мирских дел. Остается дух, своего рода слепок человека, который там проживал», — объяснила Сагирова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эзотерик добавила, что дух также может заблудиться и не понимать, что он давно умер. Еще долго эта сущность будет пытаться поговорить с людьми, но его, конечно же, никто не слышит.

Однако Сагирова убеждена, что если у человека налажено видение, то он может слышать и смех, и голоса, и даже чей-то плач. По ее словам, все это слепки прошлого. Это говорит о том, что вы в доме не одни.

«С духами можно подружится, с ними можно наладить контакт. Когда я провожу чистки, часто вижу сущностей, которые даже сидят на людях. Но не стоит их уничтожать. Я просто спрашиваю — готовы ли они уйти. Все они хотят домой», — отметила эзотерик.

Она добавила, что духи могут помогать людям, защищать дом. Не стоит пугаться и бежать за священником. Просто поговорите с ними. А если вам удастся наладить контакт, то сущностей придется подкармливать.

«Положительными эмоциями, медитациями, признаниями в любви, смехом, искренностью. Тогда они будут укреплять союз между людьми, защищать дом», — подчеркнула Сагирова.

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