«Духовное рождение в Африке»: в Камеруне 12 человек приняли православное крещение
В столице Камеруна городе Яунде состоялось значимое событие для местной православной общины: 12 человек приняли Таинство Крещения и стали православными. Об этом со ссылкой на сайт Патриаршего экзархата Африки сообщил портал «Фома».
Отмечается, что чин крещения был совершен в местном приходе, освященном в честь преподобного Венедикта Нурсийского. 1 февраля настоятель храма иерей Венедикт Оссоно провел священнодействие, следуя каноническим установлениям.
Таинство Крещения является одним из главных священнодействий. Оно знаменует духовное рождение человека для жизни во Христе. Чинопоследование крещения включает в себя несколько важных этапов.
