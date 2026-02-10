«Духовное рождение в Африке»: в Камеруне 12 человек приняли православное крещение

В столице Камеруна городе Яунде состоялось значимое событие для местной православной общины: 12 человек приняли Таинство Крещения и стали православными. Об этом со ссылкой на сайт Патриаршего экзархата Африки сообщил портал «Фома».

Отмечается, что чин крещения был совершен в местном приходе, освященном в честь преподобного Венедикта Нурсийского. 1 февраля настоятель храма иерей Венедикт Оссоно провел священнодействие, следуя каноническим установлениям.

Таинство Крещения является одним из главных священнодействий. Оно знаменует духовное рождение человека для жизни во Христе. Чинопоследование крещения включает в себя несколько важных этапов.

