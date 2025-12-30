Духовное собрание мусульман России выступило с призывом в преддверии Нового года

В преддверии зимних праздников Духовное собрание мусульман России (ДСМР) выступило с разъяснением, касающимся участия мусульман в новогодних торжествах.

Как отметили в пресс-службе организации для «Газеты.ру», Новый год воспринимается как общепринятый светский семейный праздник, наступление нового календарного цикла. Это повод для подведения жизненных итогов, построения планов и украшения своей жизни добрыми деяниями.

В ДСМР призвали верующих проявить в праздничные дни особую щедрость и внимание не только к родным, но и к соседям, независимо от их национальности и вероисповедания.

«Повод подвести итоги своей жизни и намерения строить планы на будущее, в том числе усердия на пути Всевышнего. Постараться еще более украсить свою жизнь добрыми деяниями. <...> Забота обо всех людях является крайне богоугодным делом. Наш пророк Мухаммад (мир ему) учил обмениваться подарками, ибо это укрепляет братские узы», — отметили в ДСМР.

В качестве конкретной практики, укрепляющей братские узы, была рекомендована традиция обмена подарками, которой учил пророк Мухаммад. Речь идет о дозволенных с точки зрения исламского права подарках, к которым традиционно относятся, например, халяльные продукты.

Отдельно в ДСМР прокомментировали отношение мусульман к Рождеству Христову. Как пояснили в организации, для последователей ислама Рождество — это день рождения величайшего из посланников, пророка Исы (Иисуса).

«Правоверные, как и сказано в Священном Коране, не разделяют пророков и посланников творца и всех их любят. Как и христиане, мы — мусульмане — по своему любим Мухаммада и Ису (мир им и благословение Аллаха)», — добавили в ДСМР.

Таким образом, позиция организации фокусируется на общечеловеческих ценностях добра, щедрости и уважения к традициям, рассматривая праздничный период как время для укрепления социальных связей и совершения благих поступков.

