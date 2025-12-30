Мужчина согрешил на Рождество и получил разрыв органа

В Италии произошел редкий и поучительный медицинский инцидент, который должен стать предупреждением для всех, кто готовится к обильным праздничным застольям.

Aif.ru со ссылкой на Il Messaggero сообщает, что на католическое Рождество в больницу города Тренто в критическом состоянии доставили 77-летнего мужчину, у которого диагностировали синдром Бурхаве — спонтанный разрыв пищевода, вызванный чрезмерным перееданием во время праздничного ужина.

Директор отделения общей хирургии Альберто Бролезе, руководивший операцией, назвал этот случай уникальным и достойным научной литературы. Пациенту потребовалась срочная четырехчасовая операция, так как пищевод разорвался полностью, и содержимое желудка попало в грудную полость.

«Смертность в подобных случаях составляет 80%. Нужно есть умеренно, хорошо жевать, глотать маленькие кусочки и избегать слишком острых продуктов», — подчеркнул хирург, отметив, что лишь благодаря оперативному вмешательству жизнь пациента удалось спасти.

Самое главное, по словам хирурга, — прислушиваться к сигналам собственного организма и не заставлять пищеварительную систему работать на пределе возможностей.

Сейчас пострадавший от обжорства мужчина находится в больнице и восстанавливается, его жизни больше ничего не угрожает.

