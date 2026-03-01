Духовный щит 2 марта: верующим назвали 7 строгих запретов в день Феодора Тирона и Мариамны

Фото: [ Свечи в Главном храме ВС РФ в парке «Патриот» Одинцовского округа/Медиасток.рф ]

Православные верующие 2 марта 2026 года вспоминают сразу двух святых — великомученика Феодора Тирона и праведную старицу Мариамну. В народном календаре этот день получил неожиданное название — Федор Тирон и Мариамна Кикимора. За плечами этой даты — многовековая история, полная драматизма, народных поверий и строгих запретов. Об этом пишет Общественная служба новостей .

История Феодора связана с событиями IV века, когда святой воин помог христианам избежать оскверненной идоложертвенной пищей трапезы, посоветовав варить пшеницу с медом — коливо. В народной же традиции Мариамна парадоксально слилась с образом Кикиморы, супруги домового. Считалось, что в этот день «хозяйка» путает пряжу и мешает ткачихам, поэтому верующие обращались к святой с просьбами утихомирить нечисть. Праздник по старому стилю приходится на 17 февраля и традиционно выпадает на время Великого поста, что диктует особые правила поведения.

Что нельзя делать 2 марта:

Наряжаться: запрещено надевать новую или парадную одежду, чтобы не злить Кикимору; лучше выбрать скромные, поношенные вещи.

Носить черное: темные цвета в гардеробе, по поверьям, притягивают в дом болезни и несчастья.

Покупать обувь: новые ботинки или туфли сулят владельцу тяжелые жизненные испытания.

Стричь волосы: любое вмешательство парикмахера в этот день грозит серьезными финансовыми потерями.

Спать отдельно: супругам нельзя ложиться в разные кровати, иначе это приведет к ссорам или разводу.

Писать письма: бумажные или электронные послания в эту дату сулят затяжные конфликты с адресатом.

Что можно и нужно делать 2 марта:

Пить прохладную воду: считалось, что это лучший способ очистить организм от накопившейся скверны и хвори.

Принимать гостей: радушный прием друзей в дневное время обещает хозяевам достаток и радость на весь год.

Забирать детей к себе: родители перекладывали малышей в свою постель, чтобы Кикимора не испугала их ночью.

Гадать на суженого: одинокие девушки выходили вечером на дорогу — встреча с идущей навстречу женщиной обещала скорое замужество.

Следить за птицами: возвращение перелетных птиц с юга в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Особое внимание уделяли сосулькам: если их много на крышах, значит, лето будет щедрым на урожай овощей. А вот туманное утро 2 марта предвещало сырой и дождливый июнь.

