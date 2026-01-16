«Это матушка Россия!»: Умар Кремлев провел боксерский поединок с медведем в Серпухове

Необычный видеоролик, опубликованный в Telegram-канале мецената и спортсмена Умара Кремлева, вновь поднял важный вопрос о допустимом контакте человека с дикими животными.

Как передает REGIONS, на кадрах заснеженного Серпухова Кремлев бежит наперегонки с бурым медведем, затем проводит с ним импровизированный боксерский поединок и в конце катается в санях, запряженных лошадьми, в компании косолапого.

«Кто-то скажет, что это искусственный интеллект, а мы вам скажем: это матушка Россия!» — с юмором подписал видео Умар Кремлев.

Несмотря на сказочный антураж и шутливые комментарии автора, подобный контент имеет серьезную подоплеку. Специалисты по охране дикой природы и зоопсихологи неоднократно предупреждали об опасности таких постановок. Медведь, даже выращенный в неволе, остается мощным хищником с непредсказуемым инстинктивным поведением. Любое непосредственное взаимодействие с ним, особенно вне защищенных вольеров и без профессиональных средств контроля, несет потенциальный риск как для человека, так и для самого животного.

Создание образа «дружелюбного мишки», участвующего в человеческих забавах, может сформировать у зрителей, особенно у детей, искаженное представление о реальной природе диких зверей. Это чревато пренебрежением элементарными правилами безопасности при возможной встрече с медведем в естественной среде. Кроме того, подобные видео, несмотря на заявленную шутливость, косвенно популяризируют содержание опасных хищников в условиях, далеких от специализированных зоопарков или реабилитационных центров.

