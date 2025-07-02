«Дурдом какой-то»: в метро страдающему от боли мужчине пришлось помогать пассажирам

В новосибирском метро мужчина с двумя костылями, испытывающий сильную боль в ногах, вынужден был постоянно садиться на пол станции — в метрополитене не оказалось ни одного места для сидения, а подъемник вовсе не работал. Об этой истории узнали журналисты Om1 Новосибирск.

Маломобильный мужчина не мог найти такси и замерз, в связи с чем был вынужден воспользоваться подземным транспортом. Однако там его ждал неприятный сюрприз: подъемник не работал, а мест для сидения не было. Помогли неравнодушные пассажиры, которые пытались также получить подмогу у сотрудников.

«Там нет ни одного стульчика, ничего, ни какой-то лавочки. Ну, полный дурдом какой-то. А этот мужчина, он все шел и шел, потому что ему очень стыдно было, что много внимания к нему привлечено, что прохожие глазеют, что ему приходилось на полу сидеть», — говорит сибирячка.

Девушка помогла мужчине спуститься в вестибюль. Однако на станции проблема повторилась — пассажир снова сел на пол, так как не мог долго стоять из-за боли. Тогда один молодой человек помог дойти до вагона, затем двое других присоединились на станции «Площадь Маркса». Фактически неравнодушные сибиряки выполняли функции сопровождающих, но так и не получили помощи от сотрудников метрополитена.

При попытке воспользоваться подъемником для колясочников в ТЦ Grani выяснилось, что он не работал. Работники отмечали, что нужно было заранее звонить и договариваться о дополнительном оборудовании.

В результате только силами прохожих удалось посадить мужчину с костылями на такси и отправить домой.

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