Жителям Подмосковья рассказали о возможности подать онлайн-заявление на губернаторскую стипендию для детей с ОВЗ
Онлайн-сервис подачи заявок на стипендию для детей с ОВЗ появился в Подмосковье
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В Министерстве образования Московской области рассказали о возможности в онлайн-формате подать заявление на получение именной стипендии губернатора Московской области в сфере образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
Сервис доступен на сайте госуслуг региона. Воспользоваться им могут физические лица. Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней с момента подачи необходимых документов.
Подать заявление можно до 30 июля. Получателей стипендии определят в ходе заседания профильного совета до конца августа. Выплаты поступят в ноябре–декабре. Всего в Подмосковье такую стипендию получают более 300 детей.
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