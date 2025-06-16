Жителям Подмосковья рассказали о возможности подать онлайн-заявление на губернаторскую стипендию для детей с ОВЗ

В Министерстве образования Московской области рассказали о возможности в онлайн-формате подать заявление на получение именной стипендии губернатора Московской области в сфере образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Сервис доступен на сайте госуслуг региона. Воспользоваться им могут физические лица. Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней с момента подачи необходимых документов.

Подать заявление можно до 30 июля. Получателей стипендии определят в ходе заседания профильного совета до конца августа. Выплаты поступят в ноябре–декабре. Всего в Подмосковье такую стипендию получают более 300 детей.

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