Дуров анонсировал поездку в Дубай и «хорошие новости»

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров написал в своем канале, что планирует отправиться в Дубай в начале июня. Он добавил, что впереди у него хорошие новости.

Несмотря на уголовное преследование, которому он подвергается во Франции, его временами выпускают из этой страны. Во второй половине марта ему дали возможность слетать в Дубай, но позже не выпустили в США и в Норвегию для участия в мероприятиях. Теперь же Дуров сообщил, что планирует вылететь в Дубай в начале июня. Он также сообщил, что впереди у него есть некие «хорошие новости».

Ранее уже сообщалось о возвращении Дурова во Францию после очередной отлучки. Сразу после этого он и его спутница Юлия Вавилова приняли участие в благотворительном гала-ужине amfAR, который прошел в престижном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в Кап-д’Антиб в рамках в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.