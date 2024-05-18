Дуров анонсировал запуск хештегов для поиска по всем Telegram-каналам
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В настоящее время поиск по хештегам в Telegram возможен исключительно внутри одного чата или канала. Но, как сообщил создатель популярного мессенджера Павел Дуров, скоро все измениться к лучшему.
Как написал Дуров в своем аккаунте в соцсетях, платформа анонсировала запуск хештегов для поиска сообщений по абсолютно всем Telegram-каналам.
«При нажатии на хештег будут отображаться все посты в публичных Telegram-каналах, где они упоминаются», – пояснил Дуров.
Он также добавил, что анонсируемое им нововведение появится в мессенджере уже до конца мая.
Ранее Дуров сообщил, что Telegram навсегда заблокировал тысячи аккаунтов за призывы к терактам.