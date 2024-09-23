В Гааге рассматривают иск Украины к России

В Международном арбитражном суде в Гааге в понедельник, 23 сентября, начали рассматривать иск Украины к России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

По данным издания, этот судебный процесс был инициирован Украиной еще в 2016 году и посвящен установлению прав прибрежных государств в Черном море. Гаагский суд будет рассматривать украинские заявления о несоблюдении РФ экостандартов во время строительства Крымского моста, прокладке кабелей и эксплуатации буровых платформ, которые ранее принадлежали Киеву.

Напомним, что Москва ранее уже отрицала претензии Киева, но сейчас, в рамках судебного разбирательства в понедельник со вступительными заявлениями выступят представители обеих делегаций – и Украины, и России.

Напомним, ранее стало известно об атаке ЦАХАЛ по объектам "Хезболлы".