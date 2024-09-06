Politico: Дуров отклонил дипломатическую помощь от РФ и ОАЭ

Павел Дуров, сооснователь мессенджера Telegram, отклонил дипломатическую помощь, которую предложили ему Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на газету Politico.

«Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе ситуации посольство ОАЭ», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты в Париже принимали все необходимые меры в связи с задержанием Дурова.

Она уточнила, что консульский доступ был запрошен.

В российском посольстве во Франции отметили, что будут настаивать на соблюдении прав Дурова и обеспечении ему консульского доступа, но указали, что французская сторона «пока избегает взаимодействия по этому вопросу».

Ранее сообщалось, что залог в 5 млн евро Павел Дуров выплатит частями.