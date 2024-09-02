Залог в 5 млн евро Павел Дуров выплатит частями

Назначенный залог в размере 5 млн евро Павел Дуров сможет выплатить частями, а еще сооснователь Telegram получит доступ к материалам своего дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на французскую прокуратуру.

Представители ведомства при этом отказались уточнить, какая часть залога уже была внесена. Что касается материалов дела, то после предъявленных обвинений гражданин Франции получит возможность не только изучить собранные материалы, но и узнать более конкретную информацию. Согласно местному законодательству, Дурову придется жить и оставаться по одному адресу, который будет назван им судьям.

Бизнесмена из России задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало волну критики представителей разных стран мира. Дуров проходит подозреваемым по ряду дел. Всего ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что представители создателя Telegram не обращались в посольство России во Франции.