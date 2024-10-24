Дуров посоветовал молодым людям никогда не пить спиртное

Сооснователь мессенджера Telegram и предприниматель Павел Дуров призвал молодежь по максимуму отказаться от алкоголя, а лучше не употреблять горячительные напитки вовсе. Об этом бизнесмен написал на своем аккаунте в соцсетях.

Как посетовал Дуров, спиртное приносит кратковременное удовольствие, за которым неминуемо следуют долгосрочные страдания. При этом предприниматель согласился с тем, что многие пагубные привычки большинства являются саморазрушителем для его адептов.

«Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: „Никогда не употребляйте алкоголь“, — отметил он.

В продолжение темы Дуров привел в пример себя, позваставшись, что категорически не притрагивался к спиртному уже 20 лет кряду. При этом ему приходится наблюдать падение многих успешных молодых людей, что губят таким образом и себя, и свое здоровье.

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