Дуров раскрыл настоящую причину блокировки российских СМИ в Telegram

Российский предприниматель Павел Дуров объяснил, почему в Telegram в ЕС ограничили доступ к российским масс-медиа.

Каналы НТВ, «РИА Новостей», «Российской газеты», «Первого канала», «Известий», «России 1» и некоторых других СМИ перестали открываться в мессенджере на территории ЕС. Пользователи сталкивались с сообщением, что из-за нарушения местного законодательства эти каналы были заблокированы. Павел Дуров подтвердил, что действуют ограничения. По его словам, это обусловлено европейским Закона о цифровых услугах (DSA).

«Между тем, все западные медиа-каналы Telegram остаются в свободном доступе в России. Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?» — написал создатель мессенджера.

Напомним, что первые сообщения о блокировке российских СМИ в Европе появились 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Telegram оштрафовали на несколько миллионов рублей за нарушение законодательства.