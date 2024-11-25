Telegram оштрафовали на семь млн руб. за нарушение законодательства
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Согласно решению Таганского суда Москвы мессенджер Telegram был оштрафован на семь млн руб., так как отказался ограничивать доступ к информации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на орган государственной власти.
Соответствующий протокол был составлен Роскомнадзором за нарушение правил ограничения доступа к сведениям, которые подлежат подобной мере согласно действующему законодательству России.
Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор будет блокировать звонки в мессенджерах, дабы уберечь жителей страны от мошенников.