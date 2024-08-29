Дуров сможет ездить по всей территории Франции, несмотря на судебный контроль

Предприниматель Павел Дуров волен находиться в любой точке Франции, несмотря на судебный контроль. Основателю Telegram доступны даже заморские территории. Об этом в четверг, 29 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на местного адвоката по уголовным делам Дэвида Либескинда.

Подчеркивается, что Дуров обязан отмечаться в полиции только дважды в неделю, а перемещения на внутренних рейсах Франции не противоречат правилам судебного надзора.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Ему грозит до 10 лет колонии, при этом обвинения до сих пор не были предъявлены.

Ранее сообщалось о том, что судебный надзор на предпринимателя могут наложить на длительный срок. Его снимут только, когда расследование завершится. Контроль не запрещает использование интернета, поэтому Дуров сможет продолжить свою работу над мессенджером.