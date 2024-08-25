Дурову нечего скрывать: Telegram впервые прокомментировал задержание сооснователя мессенджера

Руководство мессенджера Telegram опубликовало официальное заявление по поводу задержания своего сооснователя, бизнесмена Павла Дурова. Как подчеркивается в опубликованном заявлении в соцсети, Telegram неукоснительно соблюдает законодательство Евросоюза, в особенности — Закон о цифровых услугах.

Что до Дурова, то, как отметили в руководстве компании, их патрону совершенно нечего скрывать, поэтому он путешествует по миру, не таясь.

«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе, приводится в заявлении компании.

Утверждения французского правосудия, что якобы платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой или преступный контент ее пользователей, Telegram назвал абсурдными и лишенными всякой логики.

«Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации. Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации», — заключили в руководстве мессенджера.

Минувшим вечером, 24 августа, в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Павла Дурова и допустить к нему консульских работников.