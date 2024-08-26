Дурову предъявили обвинение в 12 нарушениях законодательства Франции

Парижская прокуратура предъявила Павлу Дурову обвинение в 12 случаях нарушения законодательства Франции. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на французское ведомство.

Отмечается, что делопроизводство против программиста открыли еще 8 июля 2024 года. Задержание основателя популярного мессенджера могут продлить до 28 августа.

СМИ дополняют, что Павла Дурова допрашивают по делу о ряде актов киберпреступлений.

ООН контролирует обстоятельства ареста предпринимателя и отказывается от комментариев, отмечает генеральный секретарь организации.

Ранее сообщалось о том, в чем обвиняется основатель Telegram. Павлу Дурову вменяют в вину отказ от сотрудничества с французскими властями по вопросам преступности в мессенджере. При этом лидер государства Эммануэль Макрон подчеркивает, что задержание программиста не имеет ничего общего с политикой.