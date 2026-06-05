Споры о том, вредно ли частое мытье или, наоборот, полезно, не утихают десятилетиями. С одной стороны — элементарная гигиена, с другой — риск разрушить защитный слой кожи. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, как найти золотую середину и почему грузчику и офисному менеджеру нужны разные подходы к водным процедурам.

Норма для большинства — раз в два-три дня

Врач-терапевт Алексей Селиванов (эксперт платформы «Россия — страна возможностей») поясняет: единого мнения в медицинском сообществе нет. Ежедневное мытье с гелем оправдано только при высоких физических нагрузках — для грузчиков или марафонцев. Офисным сотрудникам такая привычка грозит сухостью и шелушением: вместе с грязью смывается липидный слой, открывая ворота для микробов.

«Раз в 2-3 дня — это не лень, а норма. В промежутках достаточно обработать подмышки и пах. Но ждать неделю тоже не стоит: запах и фолликулиты никого не красят», — резюмирует Селиванов.

Страх перед частым мытьем получил научное обоснование

Особую опасность, по словам терапевта, несут антибактериальные средства. Однако и ходить грязным — не выход. Что касается мифа о том, что редкое мытье головы уменьшает ее жирность, то это правда, но работает не для всех и не всегда. Главное правило: мыть руки после туалета и перед едой, а вот «драить спину дважды в день» — явный перебор.

Пожилым достаточно одного-двух раз в неделю

С возрастом кожа истончается, становится сухой, а качество воды усугубляет ситуацию. Профессор Юлия Галлямова (доктор медицинских наук) рекомендует вместо мыла использовать масла и гели с пометкой «для сухой кожи», а после душа обязательно наносить увлажняющий крем.

Ключевой фактор для людей старшего возраста — не частота, а длительность. Находиться под водой дольше пяти минут не стоит.

«У бабушек и дедушек кожа тонкая и деликатная. Им можно мыться один-два раза в неделю с мягким средством, в остальные дни — просто ополоснуться теплой водой», — подводит итог Алексей Селиванов.

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