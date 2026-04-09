«Душа должна стремиться к небу»: как в небольшом храме под Свечой вернули обычай, утраченный более ста лет назад

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме поселка Свеча произошло событие, которого местные прихожане не видели более ста лет. Сразу по окончании торжественного богослужения священнослужители вместе с верующими вышли на церковный двор, чтобы возродить древнюю, почти забытую традицию — выпустить в небо белых голубей.

Птицы, взмывая над золотыми куполами, уносили в вышину не только молитвы и прошения собравшихся, но и символизировали освобождение человеческой души от оков греха и житейской суеты. Для многих прихожан этот момент стал глубоко личным: каждый отпускал пернатого посланника с сокровенной надеждой и трепетом.

Как пояснили служители храма, голубь в христианской традиции является видимым знаком Святого Духа. Действие, совершаемое руками человека, призвано напомнить ему о главном предназначении — стремлении к духовной чистоте и горнему миру. Долгие десятилетия этот красивый обычай, символизирующий благую весть и свободу духа, находился под негласным запретом и считался «пережитком прошлого», однако теперь он возвращается в жизнь сельского прихода.

Ранее сообщалось, что житель Волоколамска потребовал выселить птиц с деревьев у многоэтажки.