«Душа Миши явилась в виде орла»: огромная птица стала кружить над родными бойца СВО в особенный день

Спецоперация унесла жизнь Михаила Чурилина из Курской области. С невестой у него не сложилось, поэтому провожали на передовую его мама Галина и сестра. Женщины ждали, что парень вернется, но надеждам не суждено было сбыться.

По словам Галины, ее сын Михаил жил праведно. С крестной матерью он ходил в церковь и перед отправлением на СВО прошел крестным ходом.

«Когда было 40 дней после похорон, мы отправились на кладбище. Среди пришедших к могиле была подружка Миши — они с детства росли вместе, гуляли. С ней стояла дочка лет семи. Мы не обратили внимания, но именно ребенок вдруг закричал: «Смотрите, смотрите, птица прилетела!» — вспоминает Чурилина.

Тогда все пришедшие подняли голову и увидели, что прямо над Мишиной могилой кружил огромный орел. Точный вид птицы женщина определить не берется, но это был крупный пернатый хищник с большими крыльями.

«Мы смотрим, а он над нами кружит, прямо как его душа. Это сын себя так проявил. Мы все стоим, плачем и понимаем, что действительно душа всегда даст о себе знать. До этого у меня отец после смерти прилетал голубем. Когда батюшка приехал, орел улетел в сторону, где похоронены наши родственники», — отмечает Галина.

Приехавший батюшка тоже нашел, чему удивиться. Как говорит Чурилина, на погосте был сильный ветер, но свечи стояли, и ни одна из них не погасла.

«Тогда батюшка сказал: «Вы посмотрите, душа его без греха, ведь свечи не гаснут, что бывает очень редко», — делится женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О том, как сложилась судьба сына Галины, читайте в нашем материале.