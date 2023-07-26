«Душа уже повреждена»: священник рассказал, как просмотр «Гарри Поттера» влияет на психику ребенка

Серия книг и фильмов про мальчика, который выжил, известны почти каждому ребенку и даже взрослому по всему миру. В разных уголках планеты даже открываются «Школы магии», а квесты по мотивам «Гарри Поттера» пользуются спросом.

С точки зрения веры чрезмерное увлечение такими фантастическими историями может быть сомнительно. Иерей Константин Мальцев объяснил, как фильмы о знаменитом волшебнике и другие кинокартины про магию могут негативно повлиять на ребенка.

«Если у ребенка есть альтернативная полезная созидательная «пища», то «Гарри Поттер» — это уже, в принципе, не так страшно. А если он смотрит только «Гарри Поттера» и хочет в магическую школу — душа его уже повреждена и будут последствия от этих просмотров», — заявил отец Константин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, отметил священнослужитель, заклинания для фаната известной франшизы «становятся нормой». Таким образом, из любопытства он может узнать в Сети, как сделать тот или иной заговор.

«Это уже определенные игры с потусторонним миром. Причем не добрым, а злым. Как следствие, могут появиться искушения, могут приходить какие-то тени или даже сам лукавый может действовать. От этого у ребенка повреждается психика: появляются страхи, может плохо спать и тому подобное. Поэтому лучше воздержаться от просмотра таких фильмов», — пояснил иерей.

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