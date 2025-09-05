Душегубы из ТЦК похитили викария УПЦ, отправив батюшку на фронт

2 сентября сотрудники ТЦК насильно мобилизовали викария Новокаховской епархии, епископа Нововоронцовского Серафима (Кадубянского). Об этом информирует издание «Украина.ру».

Иеромонах Гавриил (Кинащук), также являющийся членом УПЦ, был задержан вместе с ним. В тот же день их доставили на полигон в Ровенской области.

Серафима был направлен во второй батальон воинской части, расположенной в Ровенской области.

В течение двух дней священнослужитель Украинской православной церкви был принудительно мобилизован и включен в состав Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина скончался спустя три дня после мобилизации.