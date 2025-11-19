«Душил детей за деньги»: учитель балалайки заманивал школьников к себе и платил им за удушение пакетом

В Екатеринбурге в отношении 33-летнего учителя по игре на балалайке возбудили уголовное дело. По информации портала E1.ru, мужчина подозревается в вовлечении несовершеннолетних в опасные действия.

Согласно материалам дела, педагог приглашал школьников к себе домой под предлогом проверки музыкального оборудования, где затем душил их полиэтиленовым пакетом. За это мужчина предлагал денежное вознаграждение.

Преступления раскрыли после того, как в интернете появилось шокирующее видео. На нем запечатлен процесс удушения одного из мальчиков. Родители школьника, увидев запись, сразу же обратились в полицию.

Собранные материалы передали в региональное управление Следственного комитета России (СКР) для проведения доследственной проверки. Учитель находится под подпиской о невыезде. Расследование инцидента родолжается.

