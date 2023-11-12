Два автомобиля столкнулись в смертельном ДТП на кузбасской трассе

Напомним, мы уже писали о том, что в Красноярском крае пострадали три человека из-за ДТП с междугородним автобусом. В этот раз стало известно, что новая автомобильная авария произошла на одной из кузбасских трасс. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на кузбасской трассе случилось дорожно-транспортное происшествие. В записи, опубликованной в субботний вечер, одиннадцатого ноября, сообщается, что в результате аварии погибли люди. Судя по всему, подробности случившего выясняются, а данные о погибших уточняются. Так или иначе, на место тогда приехали сотрудники спасательной службы, медики, а также правоохранительные органы.

Кадрами, снятыми очевидцами, поделилось издание «Vse42.ru». На них видно, что в аварию попали два легковых автомобиля.