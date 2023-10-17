Два человека погибли на остановке в Екатеринбурге из-за легкового автомобиля

В Екатеринбурге легковой автомобиль врезался в остановку, из-за чего погибли люди. Подробности сообщает ТАСС .

По первоначальным данным правоохранительных органов, автомобиль Peugeot 408 врезался в остановочный павильон возле дома №79 на улице Машиностроителей. В момент столкновения на остановке находились три человека. В результате происшествия двое пешеходов погибли прямо на месте.

Госавтоинспекция сообщается, что на участке временно ограничено движение. Сотрудники ведомства помогают участникам дорожного движения проехать мимо места ДТП.