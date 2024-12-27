Два человека погибли, один пострадал в столкновении легковушки и локомотива на Ставрополье

В результате аварии, произошедшей в городе Светлоград, в Ставропольском крае, два человека погибли, а один получил травмы. Об этом сообщили представители ГУ МЧС РФ по региону в социальных сетях.

Сообщается, что в настоящее время на месте работают оперативные службы Ставрополья. Выясняются все подробности произошедшего смертельного ДТП.

«В 23:40 мск в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов. В результате ДТП пострадали три человека, из них два человека погибли», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы произошло ДТП с автобусом, пострадали три человека. А перед этим машина протаранила заглохший «Лексус» в Лефортовском тоннеле Москвы, погиб человек.